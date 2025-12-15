Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il mondo del volontariato sfila a Pavullo

Giornata di feste e celebrazioni per le associazioni che operano nella montagna modenese

1 minuto di lettura

Dalla protezione civile alla croce Verde, dall'Associazione volontario ospedalieri a frignaout, dopo i volontari si occupano delle persone con autismo. È stata una partecipazione entusiasta e numerosa, con centinaia di volontari, quella che ha caratterizzato la Parata delle Associazioni di Volontariato del Frignano, che si è svolta ieri, domenica 14 dicembre, nel centro storico di Pavullo, aprendo ufficialmente il cammino di Modena e del Frignano verso il titolo di Capitale italiana del Volontariato 2026.

 

La parata è partita dal Municipio di Pavullo, in piazza Montecuccoli, e ha attraversato le vie del centro fino a Piazza Borelli, dove si è tenuta la presentazione delle associazioni del Frignano. Il corteo ha poi fatto ritorno davanti al Municipio, dove si sono svolti i saluti istituzionali e l’avvio ufficiale dell’Anno del Volontariato.

 

L’iniziativa, sostenuta dal CSV Terre Estensi e realizzata con il patrocinio del Comune di Modena e delle istituzioni del Frignano, ha visto la partecipazione di numerose realtà associative, offrendo un colpo d’occhio significativo della ricchezza e della varietà del volontariato locale.

 

La mattinata ha restituito l’immagine di una comunità unita, in cui l’impegno civile e la solidarietà rappresentano un patrimonio condiviso. Un esordio importante per il percorso che accompagnerà Modena e il Frignano nel 2026, con i volontari – e in particolare la Protezione Civile – protagonisti di un messaggio forte di responsabilità e coesione sociale.

Modena da oggi Capitale Italiana del Volontariato 2026

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Chiusura strada Val di Sasso, l'Ausl: 'Continuità del soccorso rimane prioritaria'

A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi

Caduta massi: chiusa via Val Di Sasso a Pavullo

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Annuncio di casa vacanza truffaldino: ventunenne denunciato

Modena, avviati i lavori per la tribuna del campo di Marzaglia

Scienze infermieristiche e ostetriche per assistenza territoriale: pieno di iscrizioni

