In bici con marijuana pronta allo spaccio: arrestato richiedente asilo

Accolto sul territorio nazionale come richiedente asilo, e già conosciuto per i suoi precedenti per droga, continuava a spacciare sul territorio modenese spostandosi, come molti pusher fanno, a bordo di una bicicletta. Ieri, intorno alle 16, sempre in sella alla sua bici, era fermo in viale Poletti quando alla vista degli agenti in transito ha tentato di allontanarsi, insospettendo il personale della Squadra Volante che lo ha seguito e fermato poco dopo in viale Reiter. Da una perquisizione personale è emerso che l'uomo trasportava, all'interno dello zaino, 90,6 grammi di Marijuana, divisi in 5 involucri. All'interno dello zaino anche 240 euro, probabile provento di spaccio e per questo sequestrati.



Da accertamenti è risultato che il giovane straniero, titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo politico, è gravato da precedenti di Polizia e risulta avere a proprio carico una condanna per stupefacenti.

Il nigeriano è stato, pertanto, trattenuto presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno in attesa del processo con rito direttissimo.