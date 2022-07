In Emilia-Romagna 94,5% vaccinati con ciclo completo, ricoveri mai così alti

Nell’ultima settimana di osservazione dell'andamento della pandemia in provincia di Modena si registra, per la prima volta da numerose settimane, un calo del numero di nuovi casi e della percentuale di positività, a fronte di un numero stabile di persone esaminate. In calo, lieve, anche i ricoveri quotidiani (190 in provincia di Modena), comunque di gran lunga superiori a quelli sia dello stesso periodo del 2021 sia di quelli del 2020.Di seguito il quadro settimanale fornito dall'Azienda Ospedaliero PoliclinicoIl totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 25 luglio, per la provincia di Modena è di 265.437 (erano 260.040 lo scorso 18 luglio). Al 25 luglio in provincia di Modena sono accertati 8.176 (erano 9.804 il 18 luglio, -17%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.A lunedì 25 luglio sono 190 (erano 196 il 18 luglio, -3%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia.Al 25 luglio sono in isolamento 7.986 persone covid positive (erano 9.608 il 18 luglio, -17%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.Al 25 luglio sono state somministrate complessivamente 1.726.614 dosi di vaccino, di cui 599.353 prime dosi, 569.539 seconde dosi, 499.372 dosi addizionali e primi richiami (booster), 58.350 secondi richiami (second booster).A livello regionale rappresentano il 94,5% degli over 12 le persone vaccinate con ciclo completo