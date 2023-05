Intelligenza artificiale e diritti: domani incontro a Colombaro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Queste sono solo alcune delle domande che rappresenteranno lo spunto di partenza di Intelligenza artificiale e diritti: human first?, l’incontro pubblico che si terrà venerdì 26 maggio alle 19 presso il Modena Golf & Country Club di Colombaro di Formigine.L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei Notai dell’Emilia-Romagna ‘Aldo Dalla Rovere’ in collaborazione con ‘Super Partes’ nell’ambito della rassegna ‘Il salotto del Notariato, è aperta al pubblico: per partecipare in presenza occorrerà prenotare il proprio posto sul sito La serata sarà introdotta da un ospite d'eccezione: Marco Camisani Calzolari.Divulgatore, docente, scrittore e consulente, con trent’anni di esperienza nel mondo digitale, è un volto noto al grande pubblico in quanto dal 2017 è anche inviato di ‘Striscia la notizia’ per i temi legati al digitale.A dialogare saranno poi la docente di Intelligenza artificiale all’Università di Modena e Reggio Emilia Rita Cucchiara () e Matteo Flora, docente all'Università di Pavia, divulgatore digitale ed esperto di Diritto. Il confronto sarà inoltre arricchito dall’intervento di Maria Carla De Cesari, caporedattore 'Norme e Tributi' de 'Il Sole 24Ore', in collegamento dal Festival dell'Economia di Trento, e da quello di Giulio Biino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.La serata sarà condotta dai notai Paolo Broccoli, Giuseppe Caprino e Alessandro Mistri.Ci sarà spazio anche per la musica, con gli interventi musicali del Not Gpt Quartet, composto da Rossella Cappadone alla voce, Stefano Calzolari al pianoforte, Mauro Mussoni al contrabbasso e Lele Barbieri alla batteria.Sarà anche possibile seguire l’evento online, da remoto, collegandosi a Zoom al seguente lin k.