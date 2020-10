Ipotesi vendita Gazzetta di Modena, Muzzarelli solidarizza

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli esprime solidarietà ai giornalisti della Gazzetta di Modena in sciopero, insieme a quelli di tutte le testate dei quotidiani locali ex Finegil, ora nel gruppo editoriale Gedi. La protesta riguarda l’ipotesi di vendita di quattro testate del gruppo, tra le quali proprio la Gazzetta insieme a il Tirreno, la Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara. “È necessario tutelare la qualità dell’informazione – sottolinea il sindaco – soprattutto in una fase come quella che stiamo attraversando dove proprio gli organi d’informazione locali hanno dimostrato quanto possono essere preziosi nel garantire legami di comunità”. Rispetto alla situazione della Gazzetta, inoltre, il sindaco Muzzarelli aggiunge che “pur non volendo entrare nelle vicende editoriali, ritengo sia importante ci sia chiarezza sulle prospettive per evitare di disperdere un patrimonio di credibilità e autorevolezza costruito negli anni”.



Le assemblee dei quotidiani



'Se le notizie dovessero trovare conferma, avremo in pochi mesi un gruppo Gedi che svende quotidiani regionali (il Tirreno) e provinciali (Nuova Ferrara, Gazzetta di Reggio e Gazzetta di Modena) per poter comprare un altro quotidiano nazionale come il Sole 24 ore - affermano in una nota le assemblee dei quotidiani del gruppo - Chiediamo quindi ad un gruppo imprenditoriale leader in Italia, con i piedi ben piantati da sempre nel mondo dell'informazione, se l'operazione ideata e avviata solo pochi mesi dopo avere assunto la guida del principale gruppo editoriale italiano rappresenta solo un'operazione contabile o se è stata valutata la sua sostenibilità futura, anche a breve termine, sia per le persone coinvolte dalla cessione che per le testate che svolgono un servizio importante nelle loro comunità. Aspetti che non dovrebbero essere indifferenti ad un imprenditore 'responsabile', con la sua lunga storia e il ruolo indiscusso che esercita nel mercato e che vuol continuare ad esercitare. A questo punto la richiesta che facciamo all'editore, oltre a quella di convocare immediatamente i Cdr coinvolti nella trattativa di vendita rispondendo alla loro richiesta già avanzata martedì e finora disattesa, è quella di venderci tutti, ma venderci in blocco'.