Israele, via alla terza dose ma è boom di contagi e casi gravi

In Israele ieri si sono registrati 8.646 nuovi casi positivi, il dato più alto dalla fine di gennaio. Il numero di malati gravi è salito a 559 (il dato più alto da metà marzo). I casi attivi sono 55.323. Durante la notte vi sono stati 13 decessi.Il ministero della Salute sottolinea che fra i malati ultra sessantenni non vaccinati i casi gravi sono 154,7 ogni 100mila abitanti, mentre per i vaccinati della stessa classe d'età l'incidenza è di 19,8 casi gravi su 100mila. Israele ha già somministrato la terza dose di vaccino a un milione di persone.

