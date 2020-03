'Italpizza, un dipendente positivo a Covid: domani sanificazione'

'Al momento, formalmente, tramite l’autorità di igiene Pubblica non è stato segnalato alcun caso di contagio da COVID-19, ma nell’ambito del rapporto di trasparenza tenuto fino ad ora con le organizzazioni sindacali nella gestione di questa crisi e per non alimentare stati di confusione, il Comitato di crisi di Sito, composto anche dalle RSA ha informato i lavoratori che. Il Comitato di crisi di Sito si è prontamente riunito in data odierna per valutare eventuali situazioni di rischio per i lavoratori adottare ulteriori misure innovative di sanificazione degli ambienti in vigore già dalla giornata di domani'. A darne notizia è Italpizza, l'azienda di via Gherbella a Modena.'Italpizza, azienda leader nella produzione di Pizze che occupa oltre mille lavoratori in due siti produttivi, sta vivendo uno dei momenti di sviluppo più importanti della propria storia con costanti dinamiche di crescita, frutto di importanti investimenti su nuove prodotti innovativi. In relazione all’emergenza del Coronavirus, in modo responsabile, fin da domenica 23 febbraio, Italpizza e le aziende appaltatrici, hanno costituito i rispettivi Comitati di crisi adottando immediatamente tutte le possibili misure necessarie per la prevenzione e il contenimento dal possibile contagio da COVID-19 all’interno del sito, a tutela dei lavoratori, adottando un rigido Protocollo di sicurezza. Inoltre, è stato costituito il Comitato di crisi di sito dove sono incluse anche tutte le organizzazioni sindacali - spiega l'azienda -. Le misure adottate, superiori a quanto disposto dal successivo “Protocollo di regolamentazione”, oggetto dell’intesa tra il Governo e le Parti sociali del 14-03-2020, ha permesso al sito Italpizza di rientrare ampiamente nelle condizioni di sicurezza a protezione dei lavoratori, garantendo la continuità aziendale e i relativi livelli occupazionali. Il largo anticipo dell’intervento ha infatti strategicamente consentito l’approvvigionamento anticipato di un numero adeguato di mascherine protettive permettendo di adottare contemporaneamente una doppia misura di protezione: il distanziamento interpersonale in contemporanea all’impiego della mascherina. Inoltre, nonostante un’azienda alimentare adotti già rigidi standard igienici, fin da subito è stata disposta la misurazione della temperatura corporea in tutti gli accessi, come l’obbligo costante di sanificazione delle mani e di tutte le aree di lavoro. Per le misure adottate, possiamo affermare che il sito Italpizza è una delle realtà della Provincia in cui si sono applicate le massime misure di prevenzione, verificate giornalmente attraverso un AUDIT congiunto con le maestranze. Al fine di contenere possibili contagi provenienti dal di fuori del Sito produttivo, sono stati invitati i lavoratori ad adottare analoghe precauzioni'.