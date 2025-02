Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per 15 anni, dal 1954 al 1970, il Villaggio San Marco, presso l’ex Campo di concentramento di Fossoli, diviene la casa per oltre 150 famiglie giuliane provenienti dall’Istria (assegnata definitivamente alla Jugoslavia dopo il Memorandum di Londra), le quali si trovano a dover ricomporre le proprie vite lontano dalle terre d’origine, affrontando il lungo e non facile percorso di inserimento in un territorio diffidente, che poco o nulla sa della loro vicenda.Nel ricordare questo anniversario, in occasione del Giorno del Ricordo, la Fondazione Fossoli intende soprattutto richiamare all’attenzione le vicende degli esuli che giunsero e abitarono presso il Campo di Fossoli nei duri anni del dopoguerra.

Quello dell’esodo giuliano dalmata è un capitolo doloroso della storia recente del Paese, rimasto a lungo in un cono d’ombra: in esso si inserisce l’esperienza specifica di quanti trovarono riparo nell’area dell’ex campo di concentramento, emblematica delle conseguenze lunghe che le guerre e i trattati proiettano sui civili.Sono tre le visite guidate gratuite al Campo di Fossoli, che avranno un focus specifico sul Villaggio San Marco: ai partecipanti sarà consegnata una mappa del Campo, sulla quale, attraverso una serie di QR Code, sarà possibile accedere a immagini e materiale documentale dedicato al Villaggio, per poter visualizzare, durante il percorso, com’erano gli edifici al tempo dell’insediamento delle famiglie di esuli.Dopo gli appuntamenti di sabato 8 e domenica 9 l'appuntamento si rinnova lunedì 10 febbraio alle ore 15.00. Per partecipare occorre prenotarsi sul sito www.fondazionefossoli.org.

Sempre lunedì 10 febbraio alle ore 10.00, a Bologna, presso la sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, si terrà la mostra fotografica di Lucia Castelli ‘Italiani d'Istria. Chi partì e chi rimase’, realizzata dalla Fondazione Fossoli. L'inaugurazione, introdotta anche dai saluti, tra cui quelli della presidente della Fondazione Manuela Ghizzoni, sarà accompagnata da momenti di approfondimento storico, testimonianze e contributi degli studenti dei ragazzi e delle ragazze delle scuole secondarie di primo grado.La stessa mostra sarà inoltre ospitata a Merano, dall’11 al 20 febbraio, presso la sala espositiva di via O. Huber 8.Mercoledì 12 febbraio, invece, alle ore 17.30, presso la Galleria Europa di Modena, si terrà ‘Dall’Istria al Villaggio San Marco’, un incontro pubblico promosso dalla Fondazione in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena e Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena. A intervenire nell’iniziativa, moderata da Marika Losi, saranno Lorenzo Bertucelli, dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Lucia Castelli, nata presso il Villaggio San Marco.Infine, giovedì 13 febbraio alle ore 18.00, presso il Museo Casa Frabboni di San Pietro in Casale, sarà presentato il volume ‘Italiani d'Istria. Chi partì e chi rimase’, alla presenza dell'autrice, Lucia Castelli.