La marcia delle libertà sul crinale per riveder... il Tramonto

'La marcia delle libertà verso il cielo'. Nuovo appuntamento, dopo l'ascesa al Monte Cimone di inizio settembre, promosso per la giornata di domenica 30 ottobre da un gruppo di cittadini modenesi. Una iniziativa collegata a quella del giudice Paolo Sceusa contro il green pass. L'invito è quello di portare qualche nastrino di raso colorato di un metro ciascuno. Partenza alle 10.30 dal Passo delle Radici oppure alle 8 da Modena presso La Rotonda di via Morane (ritrovo 7.40). Prevista una camminata sul Crinale da San Pellegrino in Alpe con pranzo al sacco al tramonto. In caso di mlatempo l'escursione è rinviata. Info: 347 8578931.