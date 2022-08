Ladro seriale su auto: fuggito il 9 agosto, arrestato ieri

Furto aggravato, tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Questi i reati contestati ad un 27enne che il 9 agosto scorso, insieme ad un donna ancora non identificata, aveva infranto i vetri posteriori di due auto parcheggiate in una via del centro per rubare alcuni oggetti contenuti all'interno. Un residente della zona aveva dato l'allarme alla Polizia di Stato. Alla vista della pattuglia della Squadra Mobile intervenuta sul posto, l'uomo era riuscito a salire su un auto e, dopo un pericoloso inseguimento di circa 30 km, a fare perdere le proprie tracce giunto nel comune di San Giovanni in Persiceto. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena, sono proseguite fino all'individuazione e al fermo di ieri. All'uomo, con precedenti specifici è già raggiunto da provvedimento di obbligo di firma, sono stati contestati altri reati analoghi, commessi nelle giornate del 25, 26 e 27 giugno 2022.E' stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Modena