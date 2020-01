Le donne di Modena: una rubrica su donne di ordinaria straordinarietà

Parte domani su La Pressa una nuova rubrica. Le donne di Modena, dedicata alle donne modenesi.

Giovani, anziane e di mezza età, studentesse e lavoratrici, pensionate, sposate e solteras, madri e non madri. Donne con storie diverse, con identità e impegni differenti, che vivono all’insegna di un ideale, di valori e testimonianze da condividere.

Il fil rouge che accomuna questo groviglio di storie che s’intrecciano tra le vie della nostra città è l’ordinarietà di queste vite. Spesso identifichiamo lo straordinario, la fonte di ispirazione, in persone distanti da noi, quasi irraggiungibili od oltreoceano, quando invece basterebbe curiosare nelle piazze o nelle scuole modenesi per scovare storie d’amore per la vita, scelte di persone che nel loro piccolo hanno avuto il coraggio di portare avanti un ideale virtuoso. Questa rubrica vuole dare voce a queste donne. Donne di straordinaria ordinarietà.



Domani il primo profilo: quello di Lucrezia.



Francesca Riggillo