Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Durante l'allontanamento, l'uomo ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un albero, riportando importanti danni alla meccanica ed al motore dell'autovettura. I Carabinieri, avvisati telefonicamente dalla vittima, si sono messi subito alla ricerca del fuggitivo rintracciandolo poco dopo nella sua abitazione. Una volta giunti sul posto, anziché collaborare alle operazioni di identificazione, l'uomo si è scagliato contro i militari spintonandoli e inveendo verbalmente contro di loro. Per fermare la sua furia i militari hanno dovuto ricorrere all'uso del taser e dello spray urticante. In casa i militari hanno trovato anche un machete. Tratto in arresto per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, l'uomo è stato processato con rito direttissimo oggi presso il Tribunale di Modena. Il Giudice, che ha convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.