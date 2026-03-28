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In garage costruiva bombe carta e in casa aveva una centrale di spaccio: arresto e indagini su un 23enne

In garage costruiva bombe carta e in casa aveva una centrale di spaccio: arresto e indagini su un 23enne

Un quadro criminale ampio agli occhi dei Carabinieri che hanno bloccato un 23enne italiano in viale della Chiesa a Modena

1 minuto di lettura

E' stato l'atteggiamento sospetto, agli occhi dei Carabinieri, a spingere i militari a fermare e a sottoporre a controllo un 23enne italiano durante una attività i controllo in via della Chiesa, in zona Morane, a Modena. Un controllo che ha portato alla scoperta di una somma di reati a carico e di un quadro criminale complesso. .
Dopo un controllo personale i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Modena hanno esteso le verifiche all'auto sulla quale l'uomo si trovava e all'abitazione nella quale è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga. Oltre a più di 400 grammi di marijuana già suddivisi in involucri, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato diverse dosi di cocaina, hashish e tutto il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento, insieme ad alcune centinaia di euro in contanti, ritenute provento dell'attività illecita.

Il controllo in un garage permetteva il rinvenimento di due ordigni esplosivi rudimentali, le cosiddette 'bombe carta', la cui pericolosità è ora al vaglio degli inquirenti, nonché di un considerevole quantitativo di rame, costituito da cavi e tubi di provenienza furtiva, contestando dunque anche la fabbricazione abusiva di materiale esplodente rudimentale e la ricettazione, in un quadro accusatorio già pesantemente compromesso.
Ieri, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Indagini in corso sulla provenienza del materiale e il potenziale utilizzo delle materiale esplosivo rinvenuto.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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