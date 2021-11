Locatelli: 'In Italia entro Natale ok al vaccino per fascia 5-11 anni'

'Il vaccino Pfizer in Italia anche ai bambini dai 5 agli 11 anni entro Natale'. Il coordinatore del Cts Franco Locatelli annuncia l'imminente varo del vaccino anti covid per la fascia 5-11 anni. 'Pfizer è un vaccino sicuro approvato negli Stati Uniti da Fda e Cdc', dice a Buongiorno, su Sky Tg24, riferendosi al via libera arrivato in America.'I bambini vanno protetti dalle, seppur rare, manifestazioni gravi o prolungate di Covid e occorre permettere loro di avere tutti gli spazi di socialità che meritano e per contribuire a ridurre la circolazione virale. Credo che siano buonissime ragioni per vaccinare i bambini. Credo che l’Ema possa arrivare a una valutazione e a una approvazione entro fine mese, prima metà di dicembre. A quel punto lì potremo partire. Sappiamo tutti poi quanto, di fatto, l’Ema sia straordinariamente veloce nell’approvare, responsiva nel dare un’immediata applicabilità nel Paese. Entro Natale – ha sottolineato Locatelli – credo sia un’ipotesi ragionevole”.Parole che trovano conferma in quelle del generale Francesco Figliuolo. 'Le evidenze scientifiche sull'andamento dei contagi in funzione del tempo intercorso dalla vaccinazione/guarigione, il probabile futuro allargamento dell'offerta vaccinale alla platea 5-11 anni e, soprattutto, l'incremento dei casi positivi in concomitanza dell'inizio della stagione delle grandi malattie respiratorie suggeriscono l'opportunità di calendarizzare la somministrazione delle terze dosi rispettando senza indugio le tempistiche indicate dalle autorità sanitarie, ovvero a partire dal 181esimo giorno dal completamento del ciclo vaccinale primario' - scrive infatti Figliuolo in una circolare che reca 'Indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale'.