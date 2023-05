Tragedia in Romagna: salgono a undici i decessi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Attualmente sono oltre 3.



100 le persone che hanno trovato accoglienz a presso sedi allestite dai Comuni, di cui 2.500 nel ravennate, 420 nel bolognese, 200 nel forlivese-cesenate e 7 nel riminese.

Intanto proseguono in tutta l'Emilia-Romagna le operazioni per mettere al sicuro chi si trova in abitazioni a rischio, e che vedono impegnati anche 562 Vigili del fuoco arrivati da fuori regione, oltre 250 in più rispetto a ieri, dotati di oltre 125 automezzi.

Per domani intanto confermata l’allerta rossa per criticità idrauliche sulle pianura e collina bolognese: su bassa collina, pianura e costa romagnola. Arancione invece per montagna romagnola, oltre che per collina emiliana centrale, pianura modenese e ferrarese.

Mentre è in corso di verifica il numero delle persone evacuate, sicuramente superiore a 10mila, ecco l’ultimo aggiornamento dell’emergenza che sta colpendo l’Emilia-Romagna.