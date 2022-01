Meno casi in terapia intensiva, ma i vaccinati con doppia dose salgono al 41%

Sono 17.887 i nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna, su un totale di 75.815 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (25.881 molecolari e 49.934 test antigenici rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,6%, ma vanno aggiunti altri 1.350 contagi registrati nel ferrarese che non è stato possibile comunicare al ministero. Il totale complessivo di oggi sarebbe quindi 19.237 casi.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 142 (-3 rispetto a ieri, pari a -2,1%) l'età media è di 62,7 anni. Sul totale, 84 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,8 anni), il 59,1%; 58 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). In questo caso, come nei contagi e rispetto ai decessi, i dati assoluti vanno considerati alla luce del fatto che oltre il 90% della popolazione è vaccinata.negli altri reparti Covid, sono 2.467 (+8 rispetto a ieri, +0,3%), età media 69,8 anni.Purtroppo, si registrano altri 29 decessi, due in provincia di Piacenza (un uomo e una donna entrambi di 97 anni), due in provincia di Parma (due donne di 85 e 76 anni), tre in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 96 e 82 anni, una donna di 80 anni), uno in provincia di Modena (un uomo di 80 anni), cinque in provincia di Bologna (tre uomini di 92, 91 e 79 anni, due donne di 91 e 89 anni), due in provincia di Ferrara (due donne di 92 e 71 anni), quattro in provincia di Ravenna (un uomo di 95 anni e tre donne di 98,96 e 87 anni), sei in provincia di Forlì-Cesena (tre uomini di 97, 80 e 72 anni, tre donne di 88, 80 e 77 anni), quattro in provincia di Rimini (due uomini di 93 e 87 anni; una donna di 79 e una bambina di 12 anni, affetta da gravi pluripatologie pregresse). In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 14.748.