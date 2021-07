Meteo, Emilia-Romagna: allerta gialla per temporali e vento

Per la giornata di lunedi 26 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati. Si prevedono inoltre rinforzi di vento che potranno raggiungere l'intensità di burrasca moderata ( 62-74 Km/ora).L'allerta è valida dalle 00:00 del 26 luglio 2021 fino alle 00:00 del 27 luglio 2021 per temporali e vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

