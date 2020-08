Meteo Modena, il primo agosto è stato il giorno più caldo dell'anno

L’Osservatorio Geofisico di Unimore fornisce il bilancio meteo del mese di luglio e fa una prima valutazione dei dati di agosto. Luglio 2020 è risultato un mese caldo e temporalesco, con una temperatura media di 26.2 gradi. A Reggio Emilia ha avuto un record di precipitazioni in un giorno. Il giorno 30 è stato il più caldo del mese mentre il 1 agosto, al momento, è risultato il più caldo dell’anno.Le temperature registrate risultano pari a: 36,1 gradi a Modena Osservatorio in Piazza Roma, a 37,8 gradi a Modena Campus e a 38,1 gradi a Reggio Emilia.

Alle giornate molto calde dei primi giorni di agosto sono seguiti violenti temporali che hanno causato diversi danni, con qualche problema anche all’Osservatorio Geofisico di Unimore.

“Siamo così ai valori più alti di questo anno - affermano Luca Lombroso, Sofia Costanzini e Francesca Despini dell’Osservatorio Geofisico di Unimore - lontani dai record assoluti e dai picchi raggiunti lo scorso giugno 2019. Preme però sottolineare che questo caldo era poco frequente fino al 2000, giornate come il 1 agosto 2020 si presentavano in media una volta ogni 10 anni, mentre è ora una nuova normalità, dal 2000 a oggi valori superiori ai 36 gradi in Osservatorio con picchi di 38 gradi nelle zone più calde del territorio avvengono in media ogni 2 anni”.