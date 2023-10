Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Alle 13.45 del 8 ottobre scorso, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in viale Gramsci all’intersezione con via Pio Donati in soccorso di un 15enne per aggressione a bordo di mezzo pubblico.Gli agenti, sul posto, hanno accertato che mentre il ragazzo si trovava a bordo di un autobus di linea in direzione del centro cittadino, era stato avvicinato da due ragazzi, uno dei quali gli si era seduto accanto e dopo avergli chiesto del denaro senza riuscire ad ottenerlo. L'aggressore lo aveva colpito riuscendo a sottrargli il portafoglio dalle tasche.Il complice, nel frattempo, aveva premuto il pulsante per la fermata successiva e non appena l’autobus si era fermato e aveva aperto le porte i due erano scappati in direzioni opposte, uno verso via Gramsci, l’altro con il portafoglio verso il parco XXII Aprile.Gli agenti assunte le informazioni e visionate le immagini delle telecamere della videosorveglianza cittadina e dell’autobus di linea, hanno individuato e denunciato all’Autorità giudiziaria uno dei due ragazzi.Sono in corso indagini per risalire al complice.Gli operatori, prestata una prima assistenza alla vittima e contattati i genitori, hanno richiesto l’intervento di personale sanitario del 118, per il trasporto del ragazzo aggredito presso il Pronto Soccorso dell'ospedale.