Modena, ancora lastre pericolanti sulla cupola della chiesa del Voto

Il forte vento di questi giorni ha mosso alcune delle lastre di piombo della copertura della cupola della Chiesa del Voto a Modena. Le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Modena hanno provveduto calandosi dall'alto a una prima messa in sicurezza delle lastre in attesa dell'avvio dei lavori di ripristino della cupola. A metà marzo era stata effettuata un'operazione simile su un'altra parte della cupola. Sul posto anche Polizia Municipale e tecnici del Comune che stanno valutando le opere necessarie per una sistemazione definitiva della copertura.Ricordiamo che a novembre 2019 erano terminati i lavori di restauro e ripristino con miglioramento sismico da 835mila euro, un intervento finanziato dalla Regione Emilia Romagna ed effettuato dopo i danni subiti nel sisma 2012 dall’edificio sacro.

