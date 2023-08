Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In occasione della prima di campionato della nuova stagione sportiva per la società gialloblù, nella giornata di sabato 26 agosto, a partire dalle ore 12 e fino a circa due ore dopo l’incontro, piazza Tien An Men viene chiusa al traffico e non è possibile il parcheggio, se non per i veicoli autorizzati. Sosta vietata anche nelle vie Montecuccoli e Paolucci su entrambi i lati, sino a via Santi; in viale Monte Kosica (da via Crispi a piazzale Tien An Men); in via Fontanelli, su entrambi i lati.Nel corso della giornata di oggi, sabato 26, inoltre, sono possibili modifiche temporanee alla circolazione, eccetto che per il trasporto pubblico diretto alla Stazione dei treni, anche nel tratto dal piazzale Natale Bruni allo Stadio, con deviazione del traffico di via Piave verso il cavalcavia Mazzoni e su via Caduti in Guerra, e di quello proveniente da via Canaletto alla rotatoria con viale Gramsci e via Attiraglio.