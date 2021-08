Modena, giornalismo in lutto: è morto Roberto Rolando

Lutto nel mondo del giornalismo modenese. E' morto a 77 anni, dopo una lunga malattia, Roberto Rolando. Il sindaco di Modena Muzzarelli ne ricorda 'il rigore, la sobrietà e l'attenzione alla cronaca quotidiana, così come alla storia e alle tradizioni locali'.Rolando, assunto nel 1972 dal Resto del Carlino, ha concluso il suo percorso professionale nel 1999 come capo della redazione di Modena dopo esserne stato a lungo il vice, “stimato dai colleghi e dagli interlocutori – aggiunge il sindaco – per uno stile di lavoro caratterizzato da affidabilità e serietà, sempre attento e rigoroso nel suo impegno quotidiano di cronista innamorato della sua città”.Caratteristiche che hanno accompagnato anche il suo lavoro di scrittore con opere come “Allarme bombardieri” sulle incursioni aeree su Modena del 1944 oppure “Vento di fiere lontane”, una raccolta di brevi racconti in cui far rivivere le tradizioni della festa di San Geminiano, o anche il romanzo “Il parcheggio degli Dei”, ambientato tra gli anni Cinquanta e Sessanta.'Giornalista innamorato del suo mestiere e della sua città, autentico cronista rigoroso e attento. In molti lo ricordano come un gentiluomo per lo stile professionale e il tratto di gentilezza che lo ha sempre caratterizzato - ricorda l'Associazione stampa modenese -. All’attività professionale ha affiancato anche l’impegno negli organismi di categoria per la tutela del lavoro giornalistico'.