Modena, libri scolastici, on line il bando per il contributo

L’agevolazione, in particolare,statali, private paritarie e paritarie degli Enti locali, non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore legale o che adempiono all’obbligo scolastico (primi due anni delle superiori) attraverso le modalità di istruzione parentale.Possono richiedere il contributo studenti appartenenti a nuclei familiari con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) fino a 10.632,94 euro per la prima fascia e fino a 15.748,78 per la seconda fascia.

Il bando individua infatti due platee.

Gli studenti beneficiari devono avere un’età non superiore ai 24 anni (limite non previsto se studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92), risiedere nel comune di Modena e frequentare scuole ubicate sul territorio comunale, regionale o fuori regione; per gli studenti immigrati privi di residenza viene considerato valido il domicilio. Possono presentare domanda anche studenti non residenti nella regione Emilia-Romagna purché frequentanti scuole ubicate nel comune di Modena, e solo se esclusi dal beneficio nella regione di residenza.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura online predisposta dalla Regione, accedendo tramite credenziali Spid/Cie/Cns al sito https://scuola.er-go.it operativo nel periodo di apertura del bando.

L’effettivo importo del contributo sarà definito dalla Regione alla luce delle risorse disponibili e delle domande ricevute, soddisfacendo integralmente le domande ammissibili rientranti nella prima fascia e, successivamente, valutando l’opportunità di introdurre i richiedenti della seconda fascia. L’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del Settore Servizi educativi del Comune (www.comune.modena.it/argomenti/istruzione) oppure contattare l’ufficio per email (contributo.libri@comune.modena.it) o telefonicamente (059.2032775-2771-3866: lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18; mercoledì 8.30-13).