Modena, lutto per la morte del professore Gian Paolo Storchi

'La Cgil ricorda il professore Storchi come membro del Direttivo e animatore del circolo Nuovo Formiggini di Modena fondato nel 2007 dal professore Gladio Gemma e altri intellettuali modenesi, insieme alla Cgil e alla Legacoop. Il Nuovo Formiggini si richiamava idealmente al circolo Formiggini (1955-tardi anni Settanta), ed ha operato almeno sino al dicembre 2021 (anno della scomparsa del professor Gemma) come associazione culturale laica, autonoma da qualunque gruppo o partito politico, riconoscendo come propri riferimenti i valori dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione della Repubblica - si legge in una nota -. La Cgil ricorda il professor Storchi come appassionato sostenitore del circolo e relatore in diverse conferenze sui temi del diritto, della Costituzione e della democrazia.

Una persona colta, gentile e sensibile. La Cgil di Modena esprime le più sentite condoglianze ai familiari'.

Per dare l’ultimo saluto al professor Storchi sono aperte le camere ardenti del Policlinico di Modena oggi a partire dalle 15.15. Domani un momento di saluto alle 14.45.



'Autentico riformista, contribuì a innovare la cultura politica della sinistra nella seconda metà degli anni Ottanta e si caratterizzò per il suo impegno diretto in campo culturale e ambientale'. Il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ricorda così Gian Paolo Storchi.

'Docente di Diritto costituzionale alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Storchi fu eletto in Consiglio comunale nel 1985 come Indipendente di sinistra e venne nominato assessore all’Ambiente dal sindaco Mario del Monte (confermato due anni dopo da Alfonsina Rinaldi) nel quadro – ricorda Muzzarelli – di una sfida riformista compiuta dalla sinistra modenese ed emiliano-romagnola, con l’idea di uno sviluppo che ponesse al centro la persona e come fattore determinante il rispetto dell’ambiente'.



Cordoglio è stato espresso anche da presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi sottolineando 'lo spirito di servizio che ha caratterizzato il suo impegno di consigliere comunale e assessore su temi all’epoca innovativi nel dibattito pubblico'.