Parma, Reggio Emilia e Modena. In quest'ultima gli accertamenti hanno permesso di individuare diverse criticità, con provvedimenti amministrativi a carico dei responsabili delle strutture.

A Modena, un’ispezione igienico-sanitaria ad un B&B ha portato al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena del legale responsabile, per l’omessacomunicazione delle generalità degli ospiti all’autorità competente. Sono stati inoltre rilevati illeciti amministrativi, tra cui l’incongruenza tra la tipologia di attività dichiarata e quella effettivamente svolta,il numero di stanze superiore a quanto comunicato nella SCIA e la mancata esposizione della tabella dei prezzi. Per tali violazioni sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di732 euro.