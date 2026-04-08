Viabilità: dal 10 al 13 aprile chiusa la complanare direzione Bologna

Dal 10 al 13 aprile verrà chiusa la tangenziale Einaudi (Complanare) in direzione Bologna nel tratto da via Giardini alla Nuova Estense, la viabilità su quest’ultima sarà regolata a traffico alternato e sarà chiuso l’innesto della strada provinciale 17 di Castelnuovo Rangone sulla rotatoria della Nuova Estense.

Autostrade per l’Italia ha infatti comunicato ad Anas, Comune e Provincia di Modena che, per proseguire le attività di realizzazione della Complanarina e del collegamento con la viabilità ordinaria sulla statale 12, strada Bellaria o più comunemente Nuova Estense, saranno necessarie tali limitazioni alla viabilità. Ulteriori limitazioni sono previste da venerdì 17 a lunedì 20 aprile e da venerdì 8 a lunedì 11 maggio (in questo ultimo caso sarà necessaria la chiusura completa della Nuova Estense).

In particolare, dalle 21 di venerdì 10 aprile alle 5 di lunedì 13 sarà chiusa la complanare Einaudi con uscita obbligatoria allo svincolo 19 su via Giardini e contestuale chiusura delle rampe di immissione in direzione Bologna. Così come sarà chiuso il ramo di immissione e uscita dalla rotatoria sulla Nuova Estense della strada provinciale n. 17 di Castelnuovo Rangone.Sulla Nuova Estense, invece, dalle 21 di venerdì 10 alle 5 di sabato 11 aprile e dalle 15 di sabato alle 5 di lunedì 13 aprile sarà istituito un traffico alternato per entrambe le direzioni (Modena e Montale) gestito da movieri per la posa dei new-jersey di cantiere che delimiteranno la nuova configurazione della rotatoria sulla strada. In particolare, i lavori procederanno con la chiusura in una prima fase della parte della rotatoria a sud della Nuova Estense, garantendo la circolazione per entrambi i sensi di marcia sulla mezza rotatoria a nord; a seguire sarà chiusa la mezza rotatoria a nord della Nuova Estense e verrà riaperta la mezza rotatoria a sud dove sarà veicolata la circolazione dei due sensi di marcia.

Il traffico con uscita obbligata dalla tangenziale Einaudi allo svincolo 19 su via Giardini direzione periferia sarà deviato su via del Monastero, strada Cucchiara, tangenziale per Sassuolo, strada provinciale 467 fino a Pozza di Maranello, Nuova Estense in direzione Modena. Il traffico proveniente da Castelnuovo sulla strada provinciale n.17 e diretto a Modena sarà deviato su via Santa Lucia e strada Nuova Estense oppure, per i mezzi leggeri, su Strada Paganine e strada Gherbella.Le deviazioni saranno indicate con apposita cartellonistica lungo i percorsi.La nuova configurazione della rotatoria con new-jersey rimarrà fino a completamento lavori ma sarà comunque garantita l’ordinaria circolazione del traffico.