'Scomparso il progetto da 100 mila euro per la modernizzazione del traporto pubblico: MVP incalza la giunta

Tra le diverse interrogazioni alle quali la giunta dovrà rispondere ce ne sono due rispettivamente di Sinistra per Modena e di Fratelli d'Italia sull'assetto e sul futuro del trasporto pubblico con particolare riferimento al ruolo della linea ferroviaria Modena-Sassuolo. Ma a porre un quesito particolare oggi c'è anche un movimento fuori dal consiglio ma che in tema di trasporto pubblico ha sempre detto la sua. In termini di critica e di proposta. Oggi Modena Volta Pagina ricorda 'il progetto che doveva rilanciare il trasporto pubblico a Modenae e di cui non se ne pala più. Caduto nel dimenticatoio. Un passo indistro: 'Nella primavera del 2021 - ricorda Modena Volta Pagina - AMO, Agenzia per la Mobilità, affidò alla società RTI NET Engineering un incarico di oltre 100 mila euro per uno studio di fattibilità per “un trasporto pubblico locale più attrattivo ed efficiente”.Lo studio prevedeva la revisione delle linee urbane, da suddividere in linee primarie, ad alta frequenza in sede propria, e linee secondarie. Per queste linee, al posto degli attuali bus, si sarebbe dovuto utilizzare l’efficiente mezzo dei nuovi Bus Rapid Transit. Lo studio doveva anche proporre la riorganizzazione dello snodo intermodale ferro-gomma di Piazza Dante, valorizzandovi aree destinate a direzionalità e commercio. Infine doveva proporre come trasformare “Gigetto” della Modena-Sassuolo in un mezzo moderno ed agile.Una vera rivoluzione insomma.I sei mesi di studio scaddero a novembre 2021, un anno e due mesi fa!Voci di Piazza Grande riportano di contrasti in Giunta dove si sarebbe bocciata la realizzazione di corsie riservate ai nuovi bus veloci ed anche i semafori preferenziali. Forse la lentezza delle scelte mira a rinviare i lavori stradali per non destare proteste per i disagi al traffico prima delle elezioni.

Comunque sia dell'attuazione del progetto non c’è traccia.



L’assessore Alessandra Filippi, da noi interpellata l’estate scorsa, prima rimandò ad imprecisati “approfondimenti” poi parlò di una imminente presentazione: mai vista!

Ricordiamo che due anni fa la Giunta bocciò la nostra proposta di due linee di metropolitana veloce che avevamo recuperato da un altro progetto comunale scomparso in un cassetto del Municipio. Ora il rischio è che l’ennesimo progetto sul derelitto trasporto pubblico faccia la stessa fine.



Piange il cuore vedere che il Comune di Bologna investe 740 milioni del PNRR per tre linee tramviarie ad alta frequenza, che ridurranno del 30% il traffico privato e i loro gas di scarico, mentre a Modena - conclude Modena Volta Pagina - si mettono i progetti nei cassetti'