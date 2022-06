Morto Don Guido Zini, per 60 anni parroco a Vesale

È scomparso ieri, martedì 7 giugno, don Guido Zini. Aveva 96 anni ed era il secondo sacerdote più anziano dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, decano per ordinazione sacerdotale, avvenuta il 24 aprile 1949. Lo ricordano nella preghiera l’arcivescovo Erio Castellucci, il presbiterio diocesano, le parrocchie di Vesale e Rocchetta Sandri unitamente a Sestola e Roncoscaglia, assieme ai familiari e alla Casa del Sole di Sestola.Nato il 24 novembre 1925 a Formigine, dopo l’ordinazione sacerdotale don Guido Zini fu cappellano a Torre Maina (1949) e ad Ospitaletto (1951), prima di essere nominato il 1° luglio 1958 parroco di Vesale e successivamente anche economo spirituale di Rocchetta Sandri (1973) e di Trentino (1978).A Vesale è rimasto per oltre 60 anni, fino al 2002 come parroco e fino al 2021 come collaboratore parrocchiale: nel 2008, per i suoi 50 anni di servizio alla comunità di Vesale, venne festeggiato dai parrocchiani con la donazione di un nuovo altare per la chiesa e con la Messa presieduta dall’arcivescovo Benito Cocchi.Lo scorso anno si era trasferito nella Casa del sole di Sestola e proprio grazie alla sua presenza, dopo diverso tempo, era tornata la celebrazione della Messa in struttura.Don Guido Zini era anche canonico onorario del Capitolo Concattedrale di Nonantola, titolo conferitogli l’8 dicembre 1995.La liturgia funebre sarà presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci domani, giovedì 9 giugno, alle 14.30, presso la chiesa parrocchiale di Vesale. Don Guido Zini riposerà nel cimitero di Formigine, suo paese natale.