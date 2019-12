Mugello, terremoto di magnitudo 4,5: edifici danneggiati

Paura in Toscana per un terremoto di magnitudo registrato a Scarperia San Piero, in provincia di Firenze, nel Mugello, alle 4,37 della notte. A darne notizia l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nel corso della notte, dalle 3,38 alle 3,55 altre cinque scosse erano state registrate a Scarperia San Piero, una delle quali di magnitudo 3,4. Un’altra scossa è stata registrata alle 4,42 a Barberino del Mugello. Le scosse, di minore intensità, continuano con l’ultima registrata dall’inge alle 7,57 del mattino, con magnitudo 2.5.

Dai primi rilievi della protezione civile si segnalano edifici lesionati a Scarperia San Piero e a Barberino, ma non sono stati segnalati feriti. Fermi tutti i treni, compresi quelli dell’alta velocità, per controlli sulla linea dopo l’evento sismico. Le linee coinvolte sono quelle di Firenze-Bologna alta velocità (quindi anche per tutti i conogli in partenza da Milano e Roma) , Firenze-Prato convenzionale, Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve, Prato-Pistoia, Firenze-Empoli-Pisa.



'Come gli altri Comuni del Mugello anche l'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero rimarrà chiuso. Le strutture sono a posto dopo le verifiche fatte però visto il persistere dello sciame sismico e la difficile gestione in caso di altre scosse è preferibile adeguarsi al resto dei Comuni del Mugello - afferma il sindaco di Scarperia San Piero, Federico Ignesti -. Per il resto la protezione civile dopo verifiche fatte su tutto il territorio comunale non rileva situazioni critiche nel nostro comune. Oggi purtroppo è così: facciamo forza nell'animo senza demoralizzarci'.