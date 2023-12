Nella casa degli gnomi: con Roberto Taormina gli auguri de La Pressa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una giardino dove troviamo anche la casa degli gnomi, una casetta in cui ogni bambino può incontrare e adottare, per tutto il periodo l'anno, il proprio gnomo. In cambio di un pensierino di natale o di ringraziamento. Gnomi nati dalla fantasia e dalla creatività di Roberto Taormina. La sua casa, visitabile su prenotazione, è popolata di gnomi e permeata dall'atmosfera di Natale.Nei giorni scorsi abbiamo avuto l'onore di immergersi in questo fantastico mondo fatto atmofere uniche, dove le creazioni in legno del maestro Taormina prendono forma e vita, e dove ogni angolo trasmette l’energia e la serenità del Natale.

Il Natale più bello, di serenità e pace che auguriamo a tutti i nostri lettori, provando a condividere con le immagini le emozioni che la passione di Roberto e le sue creazioni, riescono a trasmettere.







La casa e l’Officina delle Idee rimangono a disposizione dei bambini e delle loro famiglie. All’esterno per adottare uno gnomo, lasciando un pensiero scritto o scrivendo su Whatsapp 3288967994 per scoprire la magia degli spazi all’interno. Per ammirare tantissimi oggetti creati con il legno, come gli gnomi e le loro casette. Qui anche le scolaresche sono benvenute. L’Officina delle idee è anche su Facebook, all’omonima pagina.