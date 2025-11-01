No alla Bretella e non al disboscamnto: presidio e appello da Marzaglia

Una mobilitazione ampia e trasversale

'L’Impresa Pizzarotti ha annunciato l’avvio, proprio dal 1 novembre, dei lavori di sfalcio e deforestazione propedeutici alla realizzazione della Bretella Campogalliano–Sassuolo. Un intervento che prevede l’abbattimento di 4 km di siepi, 10 ettari di bosco e 174 alberi, tra cui 4 esemplari di pregio, in un’area agricola e naturalistica di grande valore. Il tutto mentre la realizzazione dell’opera è sempre più incerta, a causa delle difficoltà di Autobrennero Spa nel rinnovo della concessione dell’A22 e dell’aumento dei costi da 450 a 700 milioni di euro, ancora non approvato dal governo'.Per dire NO a questo intervento ribadire la contrarietà alla Bretella e al disboscamento che sarebbe necessario, il Comitato No Bretella Sì Mobilità Sostenibile, insieme a Legambiente Modena, FIAB Modena e ARIA Modena, ha indetto un presidio pubblico proprio sotto tre degli alberi monumentali minacciati dall’abbattimento.Il presidio si è trasformato in una conferenza stampa partecipata, con decine di cittadini e attivisti riuniti per denunciare l’assurdità di un’opera vecchia di quarant’anni, approvata su una Valutazione di Impatto Ambientale del 2004, e che raddoppia un collegamento già esistente e gratuito.Il Comitato ha sottolineato come l’opera sia insostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale, con espropri già avviati e famiglie che si sono viste recapitare lettere di sgombero.La Federazione di Modena di Rifondazione Comunista ha espresso pieno appoggio alla mobilitazione, definendo la Bretella “un’opera devastante dal punto di vista ambientale, idraulico e sociale”. Il partito ha invitato la cittadinanza a unirsi alle future iniziative del Comitato, sottolineando l’urgenza di abbandonare il trasporto su gomma in favore di soluzioni sostenibili e intermodali.Presente al presidio con una nutrita delegazione, il Movimento 5 Stelle ha ribadito la propria contrarietà alla deforestazione e alla cementificazione del territorio. “Abbattere alberi e boschi in una regione soggetta a frane e alluvioni è una scelta priva di logica”, ha dichiarato il coordinatore provinciale Massimo Bonora. Il Movimento ha rilanciato la proposta della Cispadana ferroviaria come alternativa moderna e coerente con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, chiedendo alla Regione e al Governo di aprire un tavolo per ripensare la viabilità in chiave ecologica.Si ringrazia Massimo Neviani per le foto