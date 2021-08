‘No all’obbligo vaccinale per gli insegnanti’. Pronta class action

'Il Consiglio dei ministri avrebbe deciso: in settimana prenderà la decisione di normare la vaccinazione del personale scolastico, con l'obbligo che potrebbe riguardare soltanto i docenti, perché a più stretto contatto con gli studenti. Il sindacato ritiene un errore pensare di risolvere il problema dei contagi con questa decisione: perché per avere maggiori garanzie, allora si dovrebbero vaccinare anche tutti gli studenti delle scuole dell'obbligo, dell'infanzia e degli asili nido. E ancora prima sdoppiare le classi per avere nelle aule scolastiche dei numeri compatibili con il distanziamento'. E' quanto afferma l'Anief in una nota.'In assenza di risposte certe - annuncia Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - siamo pronti a far partire una class action, e ad impugnare ogni provvedimento sanzionatorio. I miliardi di euro ci sono, considerando anche i fondi del Pnrr in arrivo dall'Unione europea, e devono essere spesi per la sicurezza: questa non si ottiene soltanto con i banchi monoposto, i sanificatori e l'utilizzo della mascherina'.