No Green Pass, domani corteo autorizzato: 'Modena come Trieste'

Torna a Modena la manifestazione pacifica autorizzata promossa da Modena Libera contro il Green Pass. Domani pomeriggio (giovedì 21 ottobre), dalle 17 si terrà il corteo lungo via Emilia Centro con partenza da piazza Grande. 'Modena come Trieste: in solidarietà ai portuali di Trieste - si legge nella locandina -. Per i nostri lavoratori della New Holland di Modena'.La questura ha autorizzato il corteo in un giorno - il giovedì appunto - feriale, probabilmente anche allo scopo di accogliere le richieste dei commercianti del centro (la lettera di protesta era stata firmata da 5 negozianti) contro le manifestazioni pacifiche.