Olympius, lo sport che unisce gli studenti: 'Successo della Consulta'

'Come ribadito durante l'intervento di inaugurazione, questo evento sportivo non può che rendermi, e renderci tutti orgogliosi di fare parte della stessa realtà scolastica modenese. La Consulta, che orgogliosamente rappresento, ha raggiunto un traguardo storico senza eguali. Olympius non è solamente l'evento sportivo più grande che una Consulta Provinciale Studentesca abbia mai organizzato a livello nazionale, ma finanche una manifestazione promotrice di un messaggio chiaro ed universale: mettere i ragazzi, gli studenti al centro di tutto mediante quei valori di sacrificio, collaborazione ed impegno comune per conseguire ad un obiettivo - afferma, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena -.Verso la vittoria alla quale tutti ambiscono, e verso quell'unità necessaria per ottenerla. Non potevamo concludere nel migliore dei modi questo ultimo mandato di rappresentanza studentesca con Olympius, dopo tutti i lavori ed i progetti portati avanti da Novembre ad oggi. Partendo dalle battaglie e dai documenti per l'affermazione delle Libertà degli studenti, agli incontri istituzionali con importanti realtà cittadine.Dalla stretta collaborazione con l'Usl di Modena per le interviste e gli eventi sul ritiro sociale, ad oggi, dando vita ad Olympius. Siamo soddisfatti, e ringrazio nuovamente tutte le rilevanti personalità che abbiamo avuto l'onore di accogliere e che con felicità si sono complimentate per l'organizzazione di questo torneo'.'Immensa soddisfazione per l'esito della prima serata di Olympius, dopo gli enormi sforzi e mesi di lavoro nel mettere in piedi un gruppo organizzativo importante e solido.

Finalmente si è tornati a respirare quell'atmosfera magica che euforizza i giovani e li porta ad unirsi e compattarsi per un obiettivo comune - afferma Luca Violi, rappresentante di istituto e Consulta dell'istituto Sacro Cuore ed organizzatore di Olympius -. Un grazie speciale per la partecipazione del Modena calcio e in particolare voglio ringraziare anche Marco Nosotti e Tommaso Tur che fin da subito hanno creduto in questo progetto e nei giovani collaborando attivamente con la Consulta Provinciale Studentesca, i quali animeranno diverse serate col loro strabiliante talento. Questo è solo l'inizio'.



'Quella di ieri è stata una serata storica. Mai nella storia di Modena, e probabilmente da nessun’altra parte in Italia, è stato organizzato qualcosa di simile. I maggiori istituti e licei della città si sono sfidati in un torneo che ha visto la partecipazione di un numerosi sponsor, associazioni umanitarie, sportive, di divertimento e aziende di merchandising, oltre che delle Istituzioni cittadine e persino di una delegazione del Modena FC. L’inaugurazione di Olympius 2023 è stata un ulteriore trionfo di un Amministrazione che, da quando ha assunto la guida della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena, ha fatto più di chiunque altro nella storia della CPS e che ha saputo portare a casa risultati incredibili mai conseguiti prima d’ora. Un lavoro capillare che saputo coinvolgere professionisti e privati, raggruppandoli in una squadra di organizzatori formidabile. Ringrazio quindi, in qualità di Presidente di Studenti In Marcia, la squadra del nostro movimento studentesco, da mesi in prima linea al lavoro per Olympius, che ha reso possibile questo evento unico; ciò a riprova che noi siamo il movimento dei fatti, della serietà, della qualità e non delle parole. Non potrei essere più orgoglioso di tutti voi, bravi ragazzi' - chiude Giammarco Nardini, presidente di Studenti In Marcia e organizzatore di Olympius.



'Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo importante evento, confesso che in un primo momento mi sono domandato in che modo la nostra Associazione potesse inserirsi all’interno di un torneo sportivo. La risposta è però venuta da sé: AVO Modena promuove la salute e cerca, da sempre, di portare vicinanza, conforto e calore umano per combattere la solitudine e l’isolamento; del resto lo sport unisce le persone con gli stessi principi e ideali, siano esse giocatori, allenatori, tifosi o membri dello staff - aggiunge Federico Fabbrocino, Presidente di AVO Modena, sponsor di Olympius -. AVO Modena sarà presente durante tutte le serate di Olympius con uno stand informativo per raccontare ai ragazzi le nostre attività e per raccogliere le loro adesioni alla Associazione. La collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti per la realizzazione del torneo Olympius è stata ottima: i ragazzi sono sempre stati appassionati ed euforici, anche davanti alle piccole difficoltà che sono sempre state superate con prontezza ed efficacia. Ringrazio la CPS e tutti gli organizzatori di Olympius per la disponibilità e la possibilità che ci è stata data e auspico che questo torneo possa essere preso come modello per il futuro'.