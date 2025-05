Pavullo, Croce Verde precisa: “'Intervento sanitario regolare e in linea con le procedure del 118'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





In merito a quanto accaduto nella serata di ieri presso l’ospedale di Pavullo, dove una operatrice del centro prelievi si è trovata a fronteggiare un uomo ubriaco e insanguinato allontanatosi dal Pronto Soccorso, e oggetto di un intervento della segreteria provinciale della UIL FPL in cu si citava anche l'operato dei locali volontari di Pubblica Assistenza, il presidente della Croce Verde locale, Andrea Iori, è intervenuto per chiarire il corretto operato dell’equipaggio inviato sul posto in seguito a una richiesta del personale sanitario.



“Sulla ricostruzione fatta dal sindacato rispetto a quanto accaduto desidero fare alcune puntualizzazioni, dopo aver ascoltato direttamente i volontari in servizio ieri sera a bordo dell’ambulanza della Croce Verde di Pavullo, operativa in convenzione con il sistema regionale di emergenza urgenza,” ha dichiarato Iori.

'Secondo la ricostruzione fornita, l’equipaggio composto da un uomo e una donna, è stato attivato in serata su richiesta del laboratorio analisi dell’ospedale, dove era stato segnalato un paziente problematico, presumibilmente allontanatosi dal pronto soccorso. I nostri volontari si sono immediatamente recati sul posto. La componente femminile dell’equipaggio è rimasta con l’operatrice del laboratorio per tutto il tempo dell’intervento, mentre il collega ha effettuato una perlustrazione dei piani dell’edificio per individuare il paziente,” ha spiegato Iori.Non avendo riscontrato la presenza del soggetto, l’operatore ha contattato la centrale operativa del 118, comunicando – davanti all’operatrice del laboratorio – che l’equipaggio veniva liberato dal servizio per rientrare in sede e proseguire con le altre emergenze in attesa.È stato anche chiesto alla stessa operatrice se avesse bisogno di ulteriore supporto. Tengo a ribadire – ha aggiunto Iori – che il nostro equipaggio è intervenuto per una richiesta sanitaria, e non per attività di ordine pubblico. Non erano presenti forze dell’ordine al momento del nostro intervento.”Il presidente ha infine sottolineato che tutto si è svolto secondo le procedure previste e che la centrale del 118 ha confermato l’intervento, che è anche documentato con registrazioni audio.“Ringrazio i nostri volontari per la professionalità dimostrata e invito tutti a rispettare il lavoro che ogni giorno svolgiamo con spirito di servizio e trasparenza,” ha concluso Iori.

Nella foto, Andrea Iori, Presidente Croce Verde Pavullo