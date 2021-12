'Per sciare mostri il Green Pass'

Il controllo dei Green Pass in queste settimane si è aggiunto a quello della sicurezza sulle piste del comprensorio sciistico del Cimone dove i 30 militari dell'Arma dei Carabinieri sono attivi anche con funzioni di soccorso, con tre motoslitte.Dal 4 dicembre, con l’apertura della stagione sciistica, è ripresa l'attività di vigilanza e soccorso sulle piste da sci iniziata nel 1992Con l’entrata in vigore delle recenti norme sull’utilizzo del green-pass, i Carabinieri sciatori hanno proceduto al controllo di numerosi avventori presso gli esercizi pubblici e commerciali presenti nelle varie stazioni sciistiche, tutti finora risultati in regola, al pari degli esercenti e degli sciatori controllati agli impianti di risalita.L'attività dell'Arma nel comprensorio ha visto in passato i militari “sciatori” impegnati in numerosi interventi di soccorso (598 nella stagione sciistica 18/19, oltre al recupero di 21 dispersi).