Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Lunedi scorso gli operatori del Nucleo problematiche del territorio avevano infatti fermato uno spacciatore 19enne, originario della Tunisia, dopo averlo sorpreso mentre cedeva una dose; l’operazione, in cui erano stati sequestrati anche 16 grammi tra cocaina e hashish, era scaturita a seguito delle segnalazioni dei residenti che avevano informato il Comando di via Galilei in relazione a un via-vai sospetto di persone.L’attività era proseguita nei giorni successivi, sempre grazie alla collaborazione con i cittadini e i responsabili della polisportiva, permettendo agli operatori della Polizia locale di rinvenire altra droga in un’area verde che si trova alle spalle della struttura. Anche questo stupefacente era già pronto per la vendita: si tratta, in particolare, di 34 dosi di cocaina, per complessivi 17 grammi, e di 5 “stecche” di hashish, per totali 27 grammi. La sostanza è stata messa sotto sequestro, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.