Polo logistico Sacca, ultimo appello dei residenti ai Consigleri per dire no

ll progetto di di ampliamento all’area industriale ex Civ & Civ, col riassetto dell’intero comparto attraverso la realizzazione del nuovo polo logistico Conad Nord Ovest rappresenta uno dei temi principali della seduta di giovedì 20 aprile del Consiglio comunale. Dopo il via della Conferenza dei servizi al secondo progetto presentato, la presentazione in conferenza stampa e il passaggio in Commissione Consiliare, il progetto è pronto ad avere il via definitivo del Consiglio Comunale. La voce dei residenti, espressa dal Comitato Villaggio Europa che aveva ottenuto le modifiche sostanziali del primo progetto, ha continuato ad essere molto critica anche rispetto al secondo progetto, versione definitiva dello stesso contenente tutte le modifiche e le integrazioni rispetto alle strutture di mitigazione ambientale e che oggi, in Consiglio Comunale, dovrebbe ricevere il via libera per la realizzazione.



Punti di contrarietà che il Comitato ha ribadito in una lettera inviata ieri sera ai Consiglieri Comunali per spiegare le ragioni del no al progetto ed elencare le proposte per migliorarlo.vi scriviamo in quanto oggi ci sarà il voto in Consiglio Comunale per l’approvazione del progetto di ampliamento del Polo Logistico Conad alla Sacca.Come certamente saprete, questo procedimento ha creato molta risonanza in città nell’ultimo anno e mezzo, a causa del grande impatto che avrà sulla popolazione del nostro quartiere.Il Comitato Villaggio Europa – Quartiere Sacca ha cercato sempre di affrontare la questione con serietà, studio e rispetto per tutti. Nonostante molte volte si sia provato ad attribuire al Comitato comportamenti scorretti (addirittura anche oltre i limiti della legalità), la nostra azione si è sempre limitata ai dati e alle analisi dei tecnici competenti che ci hanno seguito in questi mesi e che hanno dimostrato le tante criticità del progetto.

Ora siamo arrivati al momento della verità: il voto in Consiglio Comunale. Quello che è uscito, prima dalla conferenza stampa di Conad poi dai documenti presentati in Commissione Seta, è evidente a tutti: la totale noncuranza delle necessità delle nostre comunità e delle sue legittime richieste.



I cittadini chiedono solo di essere tutelati davanti ad un progetto che cambierà per sempre le loro vite e l’assetto di movimentazione di un intero quartiere. Non si tratta di bloccare lo sviluppo economico di un’azienda; al contrario, le nostre proposte sono state sempre valutate da più parti (anche da forze di maggioranza e da diversi esponenti del Partito Democratico) come richieste di buon senso

Proprio per questo ci delude molto quanto uscito dalla Conferenza dei Servizi.



Siamo consapevoli che votare su un progetto che avete potuto studiare, nella sua versione definitiva, per poche ore non vi metta nelle condizioni migliori per poter dare un giudizio completo e obiettivo. Di fatto viene minato nelle sue fondamenta il principio stesso di democrazia, che prevede la tutela da parte vostra di tutte le necessità della comunità, non solo quelle dell’azienda che chiede di espandersi.



Anche a noi non è stata data alcuna possibilità di visionare l’ultima documentazione prodotta, come le controdeduzioni alle nostre osservazioni, nonostante l’avessimo richiesta. Crediamo che queste non siano le basi di un confronto e nemmeno il modo di tranquillizzare una popolazione spaventata per i legittimi timori circa la perdita di quote di benessere che dovranno affrontare nei prossimi anni.

Per questo motivo abbiamo deciso di scrivervi, e abbiamo deciso di evidenziare ancora una volta le problematiche più gravi che, ad oggi, non sono state risolte e che ritroviamo in due punti specifici del comparto: Via Spagna/Via Svizzera e il parcheggio degli orti per anziani in fondo a via Europa.



La conferenza stampa di Conad aveva dichiarato con soddisfazione che l’intero perimetro del polo logistico sarebbe stato schermato da barriere acustiche, per proteggere dal rumore i residenti.

Purtroppo, i documenti presentati smentiscono categoricamente questa affermazione, mostrando come, a parte le barriere già previste dal progetto iniziale, l’intero comparto sia in realtà circondato da una semplice recinzione, che ovviamente non dà nessun beneficio in termini acustici.

Questo dato è particolarmente drammatico nella zona di via Spagna e Via Svizzera. Davanti Via Spagna sarà presente un enorme spazio vuoto fronte tangenziale, dato dall’abbattimento di un magazzino esistente, che causerà un GRAVISSIMO problema di rumorosità per le case presenti rispetto alla situazione attuale.



Non solo non sono state prese in considerazione barriere acustiche adiacenti alla tangenziale, ma nemmeno le tanto decantate barriere illustrate in conferenza stampa da Conad non sono presenti nei documenti definitivi, così come non è dato sapersi cosa accadrà in area Parmareggio. Via Svizzera inoltre non sarà minimamente schermata a protezione del parcheggio dipendenti che sorgerà lì di fronte.



Per quanto riguarda, invece, la zona del parcheggio degli orti per anziani, il Comitato ha chiesto a gran voce l’arretramento del confine Conad, la creazione di un terrapieno e la desigillazione del parcheggio pubblico nella sua totalità. Questa modifica risulta FONDAMENTALE per proteggere le case circostanti dal rumore causato dal passaggio dei camion frigo Conad per 500 VOLTE AL GIORNO, soprattutto nelle ore notturne.



Non solo le modifiche definitive non hanno previsto questo arretramento, ma hanno addirittura previsto, al posto del parco, una misera area verde di 10 metri fronte orti per anziani (addirittura ridotta rispetto a quella proposta dagli uffici tecnici del Comune, che era inizialmente di 15 metri).

Noi avevamo chiesto esattamente il contrario: lasciare aperta Via Europa per il passaggio degli ortolani, garantendo quindi un parcheggio di una ventina di posti auto, e tramutare tutto il resto in parco. Davanti ad una richiesta di un parco, che tra l’altro aveva promesso anche il Sindaco dicendo alla persona a cui si rivolgeva “Se non si fida, può non sedersi a questo tavolo!” (come possono testimoniare sei persone presenti all’incontro), questa soluzione è una VERA E PROPRIA presa in giro nei confronti dei residenti del quartiere.



Alla luce di quanto detto, troviamo davvero sconcertante come tale progetto possa essere valutato in modo positivo dal Consiglio Comunale. Qualunque voto che non sia un chiaro NO ad un progetto che ignora totalmente le richieste della cittadinanza non potrà che essere valutato negativamente dalla nostra comunità.



Voi siete consiglieri comunali e il ruolo che ricoprite è importantissimo. Un ruolo che non riguarda solo la vostra personale “carriera politica” ma riguarda soprattutto, il futuro della nostra città e dei vostri concittadini.



Oggi con il vostro voto, sarete responsabili del nostro futuro e sarete responsabili per la vita di tante famiglie e generazioni future.



Oggi vi schiererete a favore o contro l’occupazione precaria della logistica e dei pochi posti di lavoro.



Oggi voterete a favore o contro l’interesse di pochi a discapito della salute di molti.



Oggi sarete complici o meno, di una politica vecchia che porta avanti logiche del dopoguerra senza essere al passo con i cambiamenti attuali, a partire dalle questioni ambientali e dalla qualità dell’aria nel nostro territorio.



Oggi verrete a meno a quel patto di intergenerazionalità che dovrebbe lasciare alle nuove generazioni un futuro migliore rispetto a quello che abbiamo preso in prestito.

Oggi voterete a favore o contro della partecipazione democratica e della voce dei cittadini che troppe volte sono stati inascoltati e derisi dalle stesse istituzioni. Anche ieri sera in un suo post Facebook, il Sindaco da ai cittadini dei bugiardi minimizzando il problema dei camion, citando un dato sbagliato.



Oggi potrete votare con coscienza o girarvi dall’altra parte, condannando ancora, ancora e ancora questo quartiere e i suoi abitanti al triste primato di “Quartiere fragile” della città'



Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca