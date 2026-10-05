Porta Aperta raccoglie coperte per chi vive in strada: 76 le persone censite a Modena

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, l’associazione di volontariato Porta Aperta di Modena in collaborazione con Croce Rossa lancia una raccolta straordinaria di coperte pesanti che verranno distribuite alle persone che vivono in strada. Lunedì 12 ottobre dalle 17.30 alle 20.30 presso Porta Aperta (Modena, Strada Cimitero San Cataldo 117), i cittadini che lo desiderano potranno portare in dono coperte che verranno destinate alle persone senza dimora. Si raccolgono coperte calde e pesanti, singole (non matrimoniali), resistenti, in buono stato e pulite.



Nel 2025 sono state censite 328 persone in condizioni di grave marginalità, delle quali 76 intercettate mentre vivevano o dormivano in strada, 102 che hanno dichiarato di vivere in sistemazioni di fortuna o in condizioni di grave precarietà abitativa e 150 accolte nei servizi, istituzionalizzate o che hanno raggiunto una prima autonomia abitativa. Il numero delle persone che vivono in strada è rimasto pressoché invariato negli ultimi anni, passando dalle 58 del 2023 alle 78 del 2024, fino alle 76 del 2025, confermando come questo fenomeno, complesso, dinamico e multiforme, mantenga dimensioni costanti.



L'Unità di strada professionale opera continuativamente a Modena dal 2018 e rappresenta oggi uno dei principali strumenti di contatto, accompagnamento e presa in carico delle persone senza dimora. Nel corso degli anni ha contribuito a migliorare la conoscenza del fenomeno, a favorire l'accesso ai servizi sociosanitari e a rafforzare il lavoro di rete sul territorio. Accanto agli operatori professionali prosegue il prezioso lavoro delle Unità di strada volontarie, il cui impegno si intensifica soprattutto durante il periodo invernale.



Nella foto, volontarie Porta Aperta