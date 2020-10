Sono diversi ma non meglio specificati i casi di positività al Covid riscontrati tra il personale del Comune di Modena, in particolare del servizio anagrafe dove la necessità di effettuare i tamponi ad una vasto numero di persone, ritenute a rischio contagio ha portato alla sospensione del servizio e al rinvio ai prossimi giorni di appuntamenti prenotati per cambio di residenze, carte d'identità, tessere elettorali e atti notori.Tamponi che andrebbero svolti su 200 persone interni al Comune. Un numero importante che, stando a quanto dichiarato nero su bianco nella determina con la quale il comune affida il servizio ad un centro privato, nono sarebbe stato possibile fare effettuare ad una struttura pubblica. Ed ecco che il 21 ottobre scorso l'amministrazione svolge una indagine di mercato presso centri accreditati al fine di raccogliere preventivi per l'effettuazione di 200 tamponi. Quattro i centri contattati, e 4 sono le offerte rispettivamente presentate. Tra queste il Comune sceglie l'offerta presentata TEST s.r.l. di Modena, con una quotazione del tampone molecolare a 80,00 Euro. Il totale ammota quindi a 16.000 euro. Che il Comune decide subito di stanziare. Nel volgere di una giornata dalla ricerca, il 22 ottobre, scatta l'affidamento per il relativo importo. Presso il centro i dipendenti pubblici saranno sottoposti al tampone molecolare e, sulla base dei risultati potranno tornare al posto di lavoro, garantendo il servizio ora sospeso. Ma il tutto, specifica una nota del Comune, non prima del 29 ottobre. Nel frattempo, i locali dell'anagrafe, a titolo cautelativo, saranno sottoposti a una nuova sanificazione.