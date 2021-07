Positivi, ricoveri e terapie intensive: un anno fa meglio di oggi

I vaccini ci sono e stanno proteggendo, almeno pare, dagli esiti e dagli effetti più gravi del contagio e della malattia. Meno sembrano gli effetti sulla trasmissione del virus. Tanti sono i nuovi positivi già vaccinati. Soggetti che magari non sviluppano la malattia ma che si sono comunque contagiati, anche dopo la seconda dose. La maggior parte dei nuovi positivi oggi sono a casa, come lo erano nel 95% dei casi lo scorso anno, ma altri hanno sintomi anche più gravi. La conferma era arrivata due settimane fa dall'aggiornamento del Direttore Generale Ausl Antonio Brambilla (il prossimo domani): Su 19 ricoverati positivi in ospedale, 3 avevano completato il ciclo vaccinale. Insomma una situazione, quella relativa a nuovi positivi, contagi e terapie intensive occupate da pazienti Covid, non tanto diversa da quelle dell'anno scorso, se non addirittura peggiore. Prendiamo ad esempio oggi, 14 luglio. In Emilia-Romagna i nuovi positivi rispetto a ieri sono 117, nel 2020 erano 13. I pazienti ricoverati in terapia intensiva oggi sono 14, un anno fa erano 9, oggi sono 144 i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, un anno fa erano 93. Dati mediamente 'peggiori' oggi rispetto ad un anno fa. Piaccia o no. Nota dolente 2020 rispetto al 2021 i due decessi, entrambi in provincia di Modena, unico picco di una serie con tanti zeri. Ieri come oggi. Insomma l'enfasi con cui ogni giorno il numero relativamente basso (seppur in aumento), dei nuovi positivi e del numero di ricoveri viene associato all'efficacia dei vaccini e della vaccinazione, assume tutta un'altra lettura alla luce dei dati dello scorso anno. Migliori praticamente su tutti gli indici che misurano il contagio.Gi.Ga.