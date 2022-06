Prezzi carburanti fuori controllo, a Modena 2,3 euro/litro

In linea con quanto dichiarato nel sito ufficiale del Mise (Ministero dello sviluppo economico), la maggior parte dei distributori di carburante modenesi applicano oggi un prezzo alla pompa ben oltre ai 2 euro sia per il servito che per il self. Nella foto un distributore lungo la tangenziale. Con la benzina che sfiora i 2,3 euro litro. Una salasso sia per chi si sposta per tragitti più lunghi nel fine settimana, un vero incubo per gli autotrasportatori. Prezzi che spazzano via ogni tentativo di calmierarli da parte del governo, capaci di 'mangiarsi' letteralmente la riduzione delle accise e salendo ad un livello superiore di 50 centesimi al tetto che gli autotrasportatori di Ruote Libere hanno chiesto al governo di applicare, non ricevendo alcuna risposta.