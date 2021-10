Pugni e graffi ad un poliziotto, arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un 38enne marocchino, accustato reato di violenza, minaccia e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale.La Squadra Volante è intervenuta ieri in strada Curtatona per dirimere una accesa controversia tra automobilisti coinvolti in un sinistro stradale.Lo straniero all’arrivo degli agenti ha dato in escandescenza minacciandoli ed offendendoli con frasi ingiuriose. Non pago, ha poi colpito al volto con un pugno uno degli operatori e gli ha graffiato vistosamente un braccio.Con non poca fatica i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in Questura per una completa identificazione.Lo straniero risulta gravato da precedenti di Polizia e penali per reati contro la persona e il patrimonio.Trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, sarà processato con rito direttissimo.L’operatore di Polizia ha riportato un trauma contusivo al mento ed escoriazioni ad un arto con prognosi di 5 giorni.