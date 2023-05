Quartiere 2, porta a porta al via: apre punto informazioni all'R-Nord

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questo sia per i residenti che non hanno ricevuto la consegna a domicilio perché non presenti, sia per chi decidesse di ritirare autonomamente il kit.Come noto, la nuova modalità di raccolta differenziata prevede il ritiro domiciliare settimanale di carta e plastica all’interno di appositi sacchetti, mentre per le altre tipologie di rifiuto (indifferenziato residuo, organico, vetro e sfalci/ramaglie) rimarranno attivi i cassonetti stradali, con la novità però dell’apertura dei cassonetti dell’indifferenziato attraverso la smart card denominata Carta Smeraldo.I Kit in distribuzione all’R-Nord e in via Razzaboni sono composti da Carta Smeraldo, una prima dotazione di sacchi per l’esposizione della carta (azzurri) e della plastica (gialli), pattumella per l’organico da sottolavello con relativi sacchetti, calendario di raccolta carta e plastica e guida alla raccolta differenziata.Il ritiro potrà essere effettuato dal titolare dell’utenza Tari o da un delegato.

Nella lettera inviata alle utenze alcuni giorni fa è presente un apposito modulo di delega.



Giorni e orari di apertura



La nuova Casa Smeraldo rimarrà operativa fino a fine luglio e osserverà i seguenti orari.

Dal lunedì al venerdì: 8:30 – 13:00 e 14:30 – 19:00. Sabato: 8:30 – 13:00. Domenica 9:00 – 12:30.





Parallelamente alle attività delle case Smeraldo, continua il programma di comunicazione di prossimità sul Quartiere 2. Si tratta di due format differenti, studiati per intercettare in modo informale ed efficace i cittadini, per fornire tutte le spiegazioni necessarie sulle nuove modalità di raccolta. Da un lato, ci sono i Punti Smeraldo, gazebo che stazionano nei pressi dei principali supermercati del quartiere: lunedì mattina Eurospar di via Nonantolana e mattina venerdì I Portali. Dall’altro c’è l’infopoint itinerante che ogni giorno, sabato e domenica compresi, gira fra alcuni punti in cui, in determinati momenti della giornata, si possono concentrare persone. Ad esempio, di fronte alle farmacie, nei ritrovi delle polisportive, all’uscita delle scuole o nei parchi del quartiere.



Lunedì 29 maggio porta a porta carta e plastica nella prima zona del Quartiere



Questa ulteriore accelerazione delle azioni di comunicazione è propedeutica all’avvio delle nuove modalità di raccolta, a partire da lunedì 29 maggio. Quel giorno inizierà la raccolta domiciliare di carta/cartone e plastica/lattine per la prima zona residenziale del Quartiere, quella compresa, indicativamente, nei seguenti quadranti. Le strade a nord dell’asse delle vie Gazzotti, Marinuzzi e Respighi (dunque tutte le traverse attorno alle vie Beethoven e Paul Harris). L’area residenziale attorno alla Chiesa Ortodossa (via Costituzione e sue traverse). Infine, la zona residenziale compresa fra la tangenziale a est e strada Minutara a ovest, delimitata a sud da via Emilia Est e a nord da via Divisione Acqui (dunque le vie attorno agli assi delle vie Martinelli, Ponchielli, Fossa Monda Sud, Pierluigi da Palestrina e tratto nord di via Toscanini).



Lunedì 29 sera esposizione della carta, martedì 30 fuori i sacchi di plastica e lattine



Per partire con il piede giusto sarà sufficiente seguire il calendario delle esposizioni distribuite con il kit. Lunedì 29 sera quindi, i residenti della zona dovranno esporre, nei pressi del proprio civico, sulla pubblica via, il sacco azzurro di carta/cartone, che sarà ritirato martedì 30 mattina dagli operatori. Martedì 30 sera invece, occorrerà esporre il sacco giallo di plastica e lattine, che sarà ritirato mercoledì 31 mattina.