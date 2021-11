Quartiere Sacca: i 'si' e i 'no' dei residenti al Comune

Tra i No da inviare al Comune c'è il progetto di spostare su Strada Canaletto il traffico pesante, con più di 400 camion al giorno, in uscita ed in entrata dalla tangenziale per l'area ex Civ&Civ oggetto del progetto di espansione del polo logistico Conad e al conseguente sacrificio di aree verdi e destinate ai cani. Tra i SI ci sono quelli a sostegno della richiesta ad una maggiore sicurezza e controllo del territorio, con una maggiore presenza delle pattuglie di forze dell'ordine e di telecamere di videosorveglianza, e di quella di prevedere un'area residenziale nello spazio abbandonato da 20 anni dell'ex Pro Latte, acquisito recentemente da un privato tramire asta pubblica.Sono questi alcuni punti che i residenti del rione Sacca di Modena porranno al centro del confronto organizzato questa sera, a partire dalle ore 18,30 presso il porticato del Centro Commerciale Sacca. Luogo emblematio nella storia e nello sviluppo di un rione e di un intero quartire nella logica di quei centri di vicinato nel tempo schiacciati a seguito delle trasformazioni sociali e di politiche che quella stessa logica sembrano avere superato. Il grande intervento strutturale sulla viabilità legato all'espansione del Polo Logistico Conad ha portato recentemente ad una reazione diffusa e di merito da parte dei residenti della zona riuniti nel gruppo Villaggio Europa per portare avanti in modo univoco un dialogo con l'Amministrazione comunale finalizzato a fare combaciare le esigenze di sviluppo e di espansione di un soggetto privato industriale come Conad, già presente con il proprio polo nella zona, con le esigenze di un quartiere residenziale, ad alta densità abitativa ed industriale.