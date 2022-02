Quartiere Sacca: parte la campagna di monitoraggio dell'inquinamento

Inizia martedì 8 febbraio una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nella zona di via Europa, nel quartiere residenziale vicino all’area del previsto ampliamento di Nordiconad nei fabbricati dell’ex Civ e Civ.La campagna è realizzata da Arpae, in accordo con il Comune di Modena e raccogliendo i suggerimenti e le proposte dei residenti rispetto alle preoccupazioni per i progetti relativi all’area.Un laboratorio mobile di Arpae sarà collocato all’altezza della cabina elettrica posta in fondo a via Europa e raccoglierà i dati sul livello di inquinanti presenti nell’aria, in particolare saranno rilevate le polveri sottili (PM10 e PM2,5), monossido e biossido di azoto, benzene e ozono.La campagna di monitoraggio durerà un mese. I dati giornalieri delle misure effettuate con il laboratorio mobile saranno pubblicati sul sito di Arpae, e si potranno consultare liberamente accedendo alla tabella “laboratori mobili”