Rave Modena: all'interno un grande villaggio con musica e non solo

Un enorme accampamento all'esterno formato da tende, camper, furgoni, auto ed ogni mezzo attrezzato per dormire. Dai quali fare la spola all'interno del grande capannone abbandonato e occupato abusivamente da migliaia di ragazzi richiamati da una organizzazione sicuramente strutturata. Capace di trasformare un grande impianto audio, degno di concerto, capaca di sparere musica martellante a chilometri di distanza. Sono centinaia, anzi migliaia coloro che entrano ed escono dalle porte del capannone riempito di tutto. Dai camper alle tende, dai gazebo per la vendita di gadget e di generi alimentari ai cocktail preparati sul momento. Davanti al palco dove sono state posizionati i grandi diffusori musicali un'area lasciata libera dai mezzi in cui ballare e sballare. In una atmosfera, almeno nel pomeriggio, sostanzialmente tranquilla. Vestiti stravaganti a tratti, in parte trasandati, altri ricercati nella loro costruita trasgressione, ma in generale senza eccessi, pur all'interno di un contesto di abuso totale e di insicurezza.Foto: Ag. Dire