Record di consumo di suolo, clima e subsidenza: in Emilia-Romagna rischio sempre più irreversibile

E ciò in un tempo brevissimo, ovvero negli ultimi 60 anni. A ciò si aggiungono gli enormi ritardi, anche nel territorio modenese, nella realizzazione delle opere per la sicurezza idraulica che viste però in una ottica ampia e di area vasta (come gli esperti suggeriscono di fare), rischiano di rimanere provvedimenti tampone, insufficienti, e nascere già vecchie. In sostanza in quest'ottica gli eventi climatici avversi e straordinari fungono da miccia e detonatore di una situazione già esplosiva. Un quadro drammatico e di difficile gestione, se non forse attraverso un vero e proprio cambio di paradigma e di approccio, disegnato ieri sera da Giovanni Martinelli, geologo Unimore, nel corso di un incontro organizzato dal gruppo Pro Rione Sacca alla sala polivalente di via Delle Suore, a Modena, alla presenza dei numerosi comitati che si occupano dei problemi legati al rischio idrogeologico sul territorio.Tra le azioni su cui investire - afferma il geologo Giovanni Martinelli nella breve intervista riproducibile nel video di seguito - c'è un piano di invasi capace di un doppio effetto. Da un lato laminare le onde di piena prima che arrivino in pianura e dall'altro fornire maggiori quantità di acqua di superficie da utilizzare per l'irrigazione, evitando così di andare ad intaccare in maniera massiccia il prelievo di acque sotterranee.