Il militare, effettivo presso il Gruppo della Guardia di Finanza, giunto nei pressi di un supermercato reggiano per commissioni personali, è stato richiamato dalle urla di una donna, seduta in terra vicino alla sua autovettura, ed in evidente stato di panico e di alterazione per la vicenda in corso.Il finanziere, col consenso della donna, ha imbracciato il bambino - ormai incosciente - e praticava la manovra di Heimlich, che permetteva al bimbo di espellere le sostanze che gli ostruivano le vie aeree e di riprendere conoscenza dopo circa 1 minuto e mezzo, superando lo stato di crisi.Il bambino è stato poi affidato, sano e salvo, al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.