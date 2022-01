Ricoveri covid, in Emilia-Romagna sorpasso 2022 su 2021

Il sorpasso del numero dei ricoverati nei reparti covid nelle ultime settimane e il numero nelle stesse settimane di un anno fa, era ormai prevedibile. La crescita delle ospedalizzazioni di pazienti covid positivi in questa ultime settimane era notevole. Ciò ha portato i valori dell'ultima settimana, fotografati dal report delle Regione Emilia-Romagna, con il 91,5% dei vaccinati over 12, ad una media 2.487 casi. Valore che supera quello delle ospedalizzazioni covid nella stessa settimane di un anno fa, quando i vaccinati erano a 0. Teniamo a riferimento il numero dei ricoveri perché meno, anzi, per nulla condizionato dal numero dei tamponi che rilevano la malattia.Se infatti l'alto numero dei contagiati (da settimane dieci volte superiore rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno), è direttamente proporzionale al più alto numeri di tamponi effettuati ogni giorno e ogni settimana rispetto allo scorso anno, rendendo il confronto meno significativo, non lo è il confronto 2020-2021 in relazione ai ricoveri.A queste domande risponde oggi il report mensile della Regione, uscito contestualmente a quello settimanaleLo studio, analizza il rischio relativo, standardizzato per età e classe di fragilità clinica/complessità assistenziale, mostra, anche se con margini via via inferiori, come i non vaccinati abbiano sempre un rischio maggiore di infezione, ricovero, ricovero in terapia intensiva e decesso rispetto a tutte le diverse categorie di vaccinati e che i vaccinati da meno di 4 mesi o che hanno effettuato la dose booster siano i più protetti.In particolare,che va da 1,4 volte di più rispetto ai vaccinati da più di 4 mesi, a 1,9 volte maggiore rispetto ai vaccinati entro 4 mesi, fino ad arrivare a 2,7 maggiore quando confrontati con i vaccinati che hanno ricevuto la dose booster.Perè 5 volte maggiore in confronto ai vaccinati da oltre 4 mesi; 11,1 volte maggiore rispetto ai vaccinati entro i 4 mesi, fino ad arrivare a 21 volte di più in coloro che hanno ricevuto la dose booster.E ancora, i1,8 volte in più rispetto ai vaccinati da oltre 4 mesi, 33,3 volte in più rispetto ai vaccinati entro i 4 mesi, fino ad arrivare a 36 volte in più in coloro che hanno ricevuto la dose booster.Infinevolte maggiore in confronto ai vaccinati da oltre 4 mesi, 9,5 volte più alto rispetto ai vaccinati entro i 4 mesi, fino ad arrivare a 36 volte in più a confronto con chi ha ricevuto la dose booster.